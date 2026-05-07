Красноярцев приглашают отказаться от машин и выйти на экологический забег

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 мая пройдет большой спортивный праздник в поддержку акции «Выбираю чистый воздух». Жителей и гостей города приглашают отказаться от поездок на личных автомобилях и принять участие в массовом забеге на острове Татышев.
Для участников подготовили несколько дистанций: детям от 7 до 13 лет предложат пробежать 500 метров, взрослым — 4,2 км, 5 км и 10 км. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте выбираючистыйвоздух2026.рф.
Победителей наградят медалями и призами, а первые 200 зарегистрировавшихся получат стартовые наборы с фирменным мерчем.
«Мероприятие станет отличной возможностью показать, что экологические задачи решаются только во взаимодействии и прямом диалоге власти, бизнеса и жителей. Мы накопили уникальный опыт в модернизации промышленности, переводе частного сектора на экологичные виды отопления и надзорной деятельности, которым готовы поделиться с другими регионами страны», — отметила первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Кроме того, 29 мая в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдет экологическая конференция «Чистый воздух: как города меняются к лучшему». В ней примут участие представители власти, бизнеса, ученые и общественники.
Отметим, что Красноярский край в этом году даст старт всероссийской экологической акции, сообщает пресс-служба министерства экологии региона. Красноярск не случайно выбран площадкой для старта — в 2025 году горожане продемонстрировали наивысший результат: более 125 тысяч «чистых километров», пройденных жителями, которые отказались от автомобилей на бензине в пользу альтернативных видов передвижения.
Добавим, акция «Выбираю чистый воздух» проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
