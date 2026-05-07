Прокуратура требует от поставщика вернуть более 8 млн рублей за скамейки у поющего фонтана в Калининграде

Областная прокуратура подала иск к поставщику скамеек для сквера у поющего фонтана в Калининграде. Надзорное ведомство требует обязать ИП Соболеву Марину Вячеславовну вернуть деньги, полученные по контракту. Это следует из документов, размещённых в картотеке Арбитражного суда Калининградской области.
Прокуратура подала иск в интересах муниципалитета в лице комитета городского хозяйства и строительства. Ответчиками выступают индивидуальный предприниматель и бюджетное учреждение «Управление капитального строительства», которое заключало контракт с подрядчиком в декабре 2023 года. Третьим лицом привлечена администрация Калининграда.
«По мнению заявителя, контракт, заключённый в нарушение требований закона о контрактной системе без проведения конкурса или аукциона, является ничтожной сделкой на основании пункта 2 статьи 168 ГК РФ, вне зависимости от наличия в материалах дела доказательств нарушения прав и законных интересов иных потенциальных участников закупок», — говорится в определении суда.
Ведомство просит признать контракт недействительным и обязать подрядчика вернуть управлению капитального строительства 8,5 миллиона рублей (цена по договору составила 8,2 миллиона). Прокуратура также потребовала в качестве обеспечительной меры наложить арест на средства индивидуального предпринимателя и её квартиру в Калининграде. Это ходатайство удовлетворено.
Уголовное дело о мошенничестве в администрации Калининграда возбудили в октябре 2025 года. Тогда были задержаны заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства Роман Бартош, а также руководители двух компаний, специализирующихся на производстве изделий из камня.
Дело связано с закупкой двух скамеек из мраморизированного известняка в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Объекты поставили в сквер 70-летия Калининградской области.
Следствие считает, что начальная максимальная цена контракта была завышенной, заказчику представили документы с недостоверными сведениями о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. Единственным участником аукциона оказался индивидуальный предприниматель.