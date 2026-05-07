Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перелёт в Таиланд и Вьетнам обойдётся россиянам по цене недельного проживания

Эти туристические направления выделяются значительным разрывом в ценах на авиабилеты и проживание в отелях.

Источник: Нижегородская правда

Таиланд и Вьетнам выделяются значительным разрывом в ценах на авиабилеты и проживание в отелях среди популярных направлений для россиян. В Таиланде разница в стоимости составляет 8,5 раз, а во Вьетнаме — 6,6 раз. Эти данные предоставлены исследованием сервиса «Яндекс Путешествия», сообщает ТАСС.

Летом 2026 года средняя цена за ночь в отеле Таиланда составляет 7,5 тысячи рублей, а стоимость перелёта — 62,8 тысячи рублей. Во Вьетнаме эти показатели равны 8,6 тысячи рублей и 57,1 тысячи рублей соответственно. Причём обе страны входят в десятку самых доступных для россиян зарубежных направлений.

Самыми выгодными авиабилетами предстоящим летом будут рейсы в Армению (медианная стоимость — 17,2 тысячи рублей), Азербайджан (20,6 тысячи рублей), Кипр (27 тысяч рублей), Грецию (30,5 тысячи рублей) и Францию (39,6 тысячи рублей). В топ-10 также вошли Республика Корея, Италия, Испания и Марокко. Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом стоимость перелётов на все эти направления снизилась — особенно в Грецию (на 44%), на Кипр (на 34%) и во Францию (на 27%)".

Самое дешёвое проживание в отелях предстоящим летом — в Монголии (5,6 тысячи рублей), Таиланде и Узбекистане (по 7,5 тысячи рублей), Грузии (8,3 тысячи рублей) и Армении (8,8 тысячи рублей). В рейтинге также присутствуют Китай, Япония, Абхазия, Белоруссия и Египет.

По совокупной стоимости перелёта и проживания наиболее выгодными направлениями являются Белоруссия (23,1 тысячи рублей), Монголия (24,2 тысячи рублей) и Армения (25,4 тысячи рублей).

Летом 2026 года самыми доступными вариантами размещения за границей будут отели с одной и двумя звездами. При выборе отеля также стоит учитывать тип питания. Наиболее выгодными остаются варианты с базовым или частично включенным питанием.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше