Перелёт в Таиланд и Вьетнам обойдётся россиянам по цене недельного проживания

Таиланд и Вьетнам выделяются значительным разрывом в ценах на авиабилеты и проживание в отелях среди популярных направлений для россиян. В Таиланде разница в стоимости составляет 8,5 раз, а во Вьетнаме — 6,6 раз. Эти данные предоставлены исследованием сервиса «Яндекс Путешествия», сообщает ТАСС.
Летом 2026 года средняя цена за ночь в отеле Таиланда составляет 7,5 тысячи рублей, а стоимость перелёта — 62,8 тысячи рублей. Во Вьетнаме эти показатели равны 8,6 тысячи рублей и 57,1 тысячи рублей соответственно. Причём обе страны входят в десятку самых доступных для россиян зарубежных направлений.
Самыми выгодными авиабилетами предстоящим летом будут рейсы в Армению (медианная стоимость — 17,2 тысячи рублей), Азербайджан (20,6 тысячи рублей), Кипр (27 тысяч рублей), Грецию (30,5 тысячи рублей) и Францию (39,6 тысячи рублей). В топ-10 также вошли Республика Корея, Италия, Испания и Марокко. Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом стоимость перелётов на все эти направления снизилась — особенно в Грецию (на 44%), на Кипр (на 34%) и во Францию (на 27%)".
Самое дешёвое проживание в отелях предстоящим летом — в Монголии (5,6 тысячи рублей), Таиланде и Узбекистане (по 7,5 тысячи рублей), Грузии (8,3 тысячи рублей) и Армении (8,8 тысячи рублей). В рейтинге также присутствуют Китай, Япония, Абхазия, Белоруссия и Египет.
По совокупной стоимости перелёта и проживания наиболее выгодными направлениями являются Белоруссия (23,1 тысячи рублей), Монголия (24,2 тысячи рублей) и Армения (25,4 тысячи рублей).
Летом 2026 года самыми доступными вариантами размещения за границей будут отели с одной и двумя звездами. При выборе отеля также стоит учитывать тип питания. Наиболее выгодными остаются варианты с базовым или частично включенным питанием.