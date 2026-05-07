Глава Красноярска провел торжественный прием для ветеранов ВОВ

В Красноярске в преддверии 9 Мая прошел ежегодный прием главы города для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в мэрии.
С 81-й годовщиной со дня Великой Победы гостей поздравил мэр Сергей Верещагин. От всех красноярцев он поблагодарил фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей и детей войны за их беспримерный подвиг. Впервые в мероприятии приняли участие представители старшего поколения из новых территорий, ставших частью большого Красноярска. Также в числе почетных гостей —ветераны боевых действий и специальной военной операции.
Сергей Верещагин отметил, что 9 Мая для жителей города является самым ценным и родным праздником:
«81 год назад вы стали авторами Великой Победы, — сказал Сергей Верещагин, обращаясь к ветеранам. — И когда на передовой наша армия продвигалась вперед, здесь, в тылу, ради поддержки фронта работали более 30 тыс. человек. В этом году исполняется 5 лет со дня присвоения Красноярску звания Города трудовой доблести по решению президента России. Красноярск с честью несет его. Прежде всего, благодаря Вашему подвигу».
Встречу с мэром ветераны назвали главной в этом году и самой долгожданной. Участник Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Красноярска Степан Грандовский на приеме вспомнил о тяжелых боях и цене Победы.
«Противостояли беспрерывным атакам — и все это за Родину, за жизни людей, за Победу. Защищать свою страну любой ценой и до конца — это закон. Пусть молодые ребята помнят об этом», — сказал он.
Воспоминаниями поделилась и Почетный ветеран города, ветеран труда Людмила Писаренко. В годы войны вместе с родителями совсем маленькой девочкой она попала в концлагерь.
«Мы пережили страшные несколько месяцев за колючей проволокой, без еды, воды, в холоде, с постоянной тревогой в сердце. Облегчение и радость наступили для всех, когда сообщили о Победе. Будущим поколениям желаю быть настоящими патриотами. Любовь к Родине в большом масштабе начинается с любви к малому — своему дому, двору, городу», — сказала Людмила Писаренко.
Председатель Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Бресский отметил ценность таких встреч и сохранения памяти для будущих поколений.
Также со словами уважения и признательности к героям обратился заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов Андрей Козиков:
«Тот подвиг, который совершил народ, никогда не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах. 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, и я хочу пожелать всем нам единства в обществе, единства с близкими, чтобы всегда рядом было наднжное плечо, на которое можно опереться. Мы в Красноярском городском Совете регулярно проводим встречи с активом ветеранских организаций, с уважением выслушиваем ваши пожелания, в силу наших возможностей стараемся вам помочь. Желаю всем мира и добра!».
Для ветеранов подготовили праздничную программу — на приеме у главы краевой столицы звучали песни военных лет, перед гостями выступили творческие коллективы города.
