Три кабинета обновят в Нижегородском кремле за 1,7 млн рублей

На обновление трех кабинетов в Нижегородском кремле планируют направить 1,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.
Заказчиком работ выступает «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Победителю электронного аукциона предстоит демонтировать старые потолки, полы, стены и поменять их на новые, заменить радиаторы отопления и др. Известно, что преображение ждет кабинеты №№ 205, 206 и 218 в корпусе 1А.
Сдать все работы заказчику необходимо до 28 августа 2026 года. Подрядчик должен будет предоставить на два года гарантии на выполненный ремонт.
Ранее мы писали, что переход на улице Ларина отремонтируют в Нижнем Новгороде за 3,5 млн рублей.