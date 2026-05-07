Мать отдала экстрасенсам 14 млн, чтобы спасти сына

Примерно через месяц после начала ритуалов с потерпевшей связались уже не Дарья, а другие люди. Они сообщили ошеломительную новость: Дарья, взявшая на себя негативную энергию клиентки, умерла. И виновата в этом, разумеется, сама женщина. Но ей готовы помочь и дальше — уже без Дарьи, но с тем же размахом. Практически каждый день она переводила деньги на различные оккультные нужды, тратила сначала свои накопления, потом взяла крупные кредиты в банках. Когда банки перестали выдавать ссуды, пошла по знакомым и занимала у них. К концу декабря общая сумма переводов приблизилась к катастрофическим 14 миллионам рублей.