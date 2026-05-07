Из-за паводка закрыто движение почти на 30 участках дорог Красноярского края

В Красноярском краевом управлении дорог сообщают, что с начала паводка переливы воды фиксировались на 55 участках дорог в 21 муниципальном округе региона. На данный момент закрыто движение на 29 участках. На остальных проезд уже восстановлен. Закрытыми остаются участки в округах: Абанский, Бирилюсский, Боготольский, Богучанский, Дзержинско — Тасеевский, Емельяновский, Енисейский, Иланско — Нижнеингашский, Ирбейско — Саянский, Казачинско — Пировский, Канский, Кежемский. В Енисейском округе река Кемь затопила автодорогу Енисейск — Пировское, из-за чего без связи и транспортной доступности оказались сразу несколько населенных пунктов. На подходах к переливам установлена соответствующие знаки, мониторинг уровня воды ведется круглосуточно. Там, где вода на дорогу еще не зашла, ведется укрепление берегов, чтобы предотвратить дальнейший разлив и минимизировать угрозу. В случае необходимости, жителей подвозят на лодках. Как только паводок пойдет на спад, а вода уйдет с полотна, приступим к восстановительным работам: выполним отсыпку обочин и кюветов, а также приведем в порядок земляное полотно и дорожное покрытие, — отмечают в КрУДоре.