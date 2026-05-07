В Биробиджане водитель Nissan устроил ДТП на улице Шолом-Алейхема

По данным Госавтоинспекции Еврейской автономной области, первая авария случилась на автодороге «Биробиджан-Унгун-Ленинское». Водитель Toyota Crown не правильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Toyota Noah. Машины столкнулись и получили механические повреждения. Второе происшествие произошло в самом Биробиджане, у дома 48 по улице Шолом-Алейхема. Водитель Nissan Wingroad выезжал с прилегающей территории на главную дорогу и не уступил автомобилю Toyota Prius, который двигался по главной. В результате произошло столкновение с механическими повреждениями.