В Биробиджане водитель Nissan устроил ДТП на улице Шолом-Алейхема

В Биробиджане 6 мая 2026 года зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Еврейской автономной области, первая авария случилась на автодороге «Биробиджан-Унгун-Ленинское». Водитель Toyota Crown не правильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Toyota Noah. Машины столкнулись и получили механические повреждения. Второе происшествие произошло в самом Биробиджане, у дома 48 по улице Шолом-Алейхема. Водитель Nissan Wingroad выезжал с прилегающей территории на главную дорогу и не уступил автомобилю Toyota Prius, который двигался по главной. В результате произошло столкновение с механическими повреждениями.
За прошедшие сутки на территории области всего зафиксировано семь ДТП с материальным ущербом. Сотрудники ДПС выявили 38 нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию и уступать дорогу при выезде на главную, чтобы избежать подобных инцидентов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru