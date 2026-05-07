В Еврейской автономии поймали поджигателя сухой травы

В ГУ МЧС России по Еврейской автономной области напомнили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено любое использование открытого огня, сжигание сухой растительности и разведение костров даже в специальных ёмкостях. Рейды с применением беспилотных летательных аппаратов будут усилены и продолжатся в течение всего пожароопасного сезона. Инспекторы также предупредили, что за поджоги, повлёкшие крупный материальный ущерб или вред здоровью, может наступать уголовная ответственность.