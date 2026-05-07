В Еврейской автономии поймали поджигателя сухой травы

В Еврейской автономной области в ходе рейда МЧС России выявило факт поджога сухой травы на сельскохозяйственном поле возле села Степное. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники ведомства вместе с представителями муниципалитета использовали беспилотник администрации, чтобы зафиксировать возгорание. Завидев инспекторов, нарушитель попытался потушить пламя курткой, но это не избавило его от ответственности. Мужчина пояснил, что намеренно поджёг растительность, чтобы облегчить себе работу перед вспашкой.
В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Также проводится проверка в отношении собственника поля. Поджигателю грозит штраф в размере 20 тысяч рублей.
В ГУ МЧС России по Еврейской автономной области напомнили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено любое использование открытого огня, сжигание сухой растительности и разведение костров даже в специальных ёмкостях. Рейды с применением беспилотных летательных аппаратов будут усилены и продолжатся в течение всего пожароопасного сезона. Инспекторы также предупредили, что за поджоги, повлёкшие крупный материальный ущерб или вред здоровью, может наступать уголовная ответственность.
