Рыбак погиб на реке Мертвый Донец в Азовском районе

В Азовском районе утонул 63-летний рыбак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
В ведомстве сообщили, что двое мужчин отправились на рыбалку на реку Мертвый Донец в районе хутора Лагутник. Один из рыбаков обнаружил, что его товарищ исчез из поля зрения и перестал выходить на связь.
Погибшего заметили и достали из воды очевидцы, которые находились неподалеку.
