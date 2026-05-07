Грохот выстрелов в центре Волгограда напугал горожан 7 мая

Громкий грохот взрывов перепугал волгоградцев и гостей города утром 7 мая. В центре Волгограда прозвучало несколько громких выстрелов. Переживать не стоит — никакой опасности эти звуки не несут. На площади Павших Борцов проходит генеральная репетиция парада Победы. В Комсомольском саду установили пушки, из которых дали Выстрел памяти. Также над центром пролетел самолет, который будет раскидывать листовки 9 мая. От звука в небе многие жители тоже напряглись.