В ЕАО мужчина поджёг траву на поле и пытался потушить огонь курткой

В Еврейской автономной области во время рейда сотрудники МЧС выявили поджог сухой травы на сельскохозяйственном поле возле села Степное.
Нарушение зафиксировали с помощью беспилотника администрации. Когда инспекторы прибыли на место, мужчина попытался потушить огонь собственной курткой, но это уже не повлияло на последствия.
По данным МЧС России по ЕАО, при разбирательстве он пояснил, что хотел «облегчить работу» и заранее убрать сухую растительность перед вспашкой поля. Однако такие методы законом не предусмотрены.
В отношении гражданина составлен административный протокол по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Также проводится проверка в отношении собственника участка.
Нарушителю грозит штраф до 20 тысяч рублей.
Сухая трава весной горит быстро и непредсказуемо, и такие «упрощения работы» обычно заканчиваются не облегчением, а вызовом пожарных и протоколом.