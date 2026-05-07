Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталию Симаченко назначили на пост замглавы Ростова по социальным вопросам

В Ростове назначили нового замглавы города по социальным вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Наталию Симаченко назначили на должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам. Управленец приступила к новым обязанностям с 6 мая.

— Настоящий профессионал, имеет большой опыт работы в сфере образования и командной работы. Уверен, ее знания, опыт и энергия помогут развитию социальной сферы, — прокомментировал глава города Александр Скрябин.

Наталия Симаченко в 1993 году окончила Одесский государственный университет, а в 1999 году — Ростовский государственный педагогический университет. Кандидат психологических наук.

Трудовую деятельность начала в 1992 году школьным учителем физики. С 1994 по 2012 годы работала в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону, с 2008 года возглавляла ростовскую гимназию № 36.

Позже перешла на муниципальную службу. В частности, замещала должность заместителя начальника управления образования в Ростове-на-Дону, была замглавы администрации Первомайского района города. С июня 2019 года возглавляла администрацию Кировского района Ростова-на-Дону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.