В России создали карманный прибор для поиска микропластика и маркеров рака в крови

Разработка предназначена для изучения частиц размером меньше пяти микрон. Среди них — микропластик, который связывают с воспалениями и риском развития рака, а также вещества, способные указывать на опухолевые процессы ещё до сложных обследований. Обычно материал приходится отправлять в лабораторию с дорогостоящим оборудованием. Однако часть таких соединений быстро разрушается: уже через полчаса результат может быть искажён.