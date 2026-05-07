Волгоградский депутат Плотников решил сменить политическую прописку

Представитель Волгоградской области в Госдуме Владимир Плотников попытается задержаться в Москве, сменив политическую прописку.

Представитель Волгоградской области в Госдуме Владимир Плотников попытается задержаться в Москве, сменив политическую прописку. Депутат от «Единой России» не стал выдвигать свою кандидатуру в родном регионе, вместо этого подав заявку на участие в партийном праймериз поближе к столице.

Согласно официальному порталу предварительного голосования, парламентарий попытает счастье с малознакомыми избирателями в Брянской области.

Напомним, в сентябре 2021 года Владимир Плотников был избран от «ЕР» депутатом Государственной Думы VIII созыва. За политика проголосовали в Михайловском избирательному округе. В нижней палате политик был назначен первым заместителем председателя комитета ГД по аграрным вопросам.

Отметим, Владимир Плотников родился в 1961 году, окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, а впоследствии и Дипломатическую академию МИД России. Является кандидатом сельскохозяйственных и доктором экономических наук. В верхней и нижней палате политик проработал более тридцати лет, за исключением нескольких непродолжительных периодов, когда избирался депутатом Волгоградской областной думы.

Фото: volgograd.er.ru.

