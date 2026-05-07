Вылетевшие из Казани туристы экстренно приземлились в Казахстане

Пассажиры рейса, вылетевшего из столицы Татарстана, были вынуждены совершить посадку в аэропорту Казахстана. Причиной стало введение в регионе режима «Ракетная опасность».

Утро 7 мая для части казанских туристов началось с незапланированной пересадки. Самолет, вылетевший из международного аэропорта «Казань», не смог следовать по маршруту после введения в республике режима «Ракетная опасность».

В 05:51 мск в городах Татарстана включились сирены. Воздушное пространство над регионом закрыли на фоне угрозы атаки с применением ракет или беспилотников. В этих условиях экипаж принял решение увести борт в Казахстан, где и была выполнена посадка.

К настоящему моменту режим опасности снят. Детали о времени вылета из казахстанского аэропорта и о количестве пассажиров на борту уточняются.

