Вылетевшие из Казани туристы экстренно приземлились в Казахстане

Утро 7 мая для части казанских туристов началось с незапланированной пересадки. Самолет, вылетевший из международного аэропорта «Казань», не смог следовать по маршруту после введения в республике режима «Ракетная опасность».
В 05:51 мск в городах Татарстана включились сирены. Воздушное пространство над регионом закрыли на фоне угрозы атаки с применением ракет или беспилотников. В этих условиях экипаж принял решение увести борт в Казахстан, где и была выполнена посадка.
К настоящему моменту режим опасности снят. Детали о времени вылета из казахстанского аэропорта и о количестве пассажиров на борту уточняются.