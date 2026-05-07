В Челябинске определили перечень улиц, которые перекроют 9 мая

В Челябинске определили перечень улиц, которые перекроют на День Победы 9 мая. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Перекрытия затронут центральные улицы в три временных этапа: утром (с 7:00 до 13:00) на время парада на Театральной площади, днем (с 15:30 до 23:00) у Торгового центра и вечером (с 20:00 до 23:00) у памятника Столыпину, где прогремит праздничный фейерверк.
Под ограничения попадут проспект Ленина, улицы Воровского, Елькина, Тимирязева, Цвиллинга, Братьев Кашириных, Каслинская, Красная, 8 Марта, Кирова, Труда, Карла Маркса и другие. Водителей просят заранее не парковать машины вдоль проспекта Ленина, улиц Цвиллинга и Тимирязева. Автомобили, оставленные в этих местах в ночь с 8 на 9 мая, будут эвакуированы. Информацию о местонахождении машины можно будет уточнить в дежурной части ГАИ.