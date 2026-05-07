Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российское правительство снова компенсирует аэропортам Черноземья простой

Правительство РФ направит из резервного фонда более 5,9 млрд руб. на поддержку аэропортов на юге и в центре России, временно приостановивших полеты. Речь идет о десяти воздушных гаванях, включая расположенные в Воронеже, Белгороде, Курске и Липецке. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

Правительство РФ направит из резервного фонда более 5,9 млрд руб. на поддержку аэропортов на юге и в центре России, временно приостановивших полеты. Речь идет о десяти воздушных гаванях, включая расположенные в Воронеже, Белгороде, Курске и Липецке. Об этом сообщает ТАСС.

Средства частично покроют расходы «по обычным видам деятельности» и проценты по кредитным договорам и займам с июля по декабрь 2025-го. Господдержку в том числе получит аэропорт Краснодара, возобновивший работу в сентябре прошлого года.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года временно прекратили работу аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя и Липецка. Воздушная гавань Элисты возобновила прием рейсов в мае 2024 года, Геленджика — в июле 2025-го.

В сентябре «Ъ-Черноземье» писал, что правительство России направило закрытым аэропортам 497,3 млн руб. господдержки на компенсацию расходов, понесенных с декабря 2024-го по июнь 2025-го.