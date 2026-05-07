Российское правительство снова компенсирует аэропортам Черноземья простой

Правительство РФ направит из резервного фонда более 5,9 млрд руб. на поддержку аэропортов на юге и в центре России, временно приостановивших полеты. Речь идет о десяти воздушных гаванях, включая расположенные в Воронеже, Белгороде, Курске и Липецке. Об этом сообщает ТАСС.