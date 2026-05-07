Российское правительство снова компенсирует аэропортам Черноземья простой

Правительство РФ направит из резервного фонда более 5,9 млрд руб. на поддержку аэропортов на юге и в центре России, временно приостановивших полеты. Речь идет о десяти воздушных гаванях, включая расположенные в Воронеже, Белгороде, Курске и Липецке. Об этом сообщает ТАСС.
Средства частично покроют расходы «по обычным видам деятельности» и проценты по кредитным договорам и займам с июля по декабрь 2025-го. Господдержку в том числе получит аэропорт Краснодара, возобновивший работу в сентябре прошлого года.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года временно прекратили работу аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя и Липецка. Воздушная гавань Элисты возобновила прием рейсов в мае 2024 года, Геленджика — в июле 2025-го.
В сентябре «Ъ-Черноземье» писал, что правительство России направило закрытым аэропортам 497,3 млн руб. господдержки на компенсацию расходов, понесенных с декабря 2024-го по июнь 2025-го.