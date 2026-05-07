«Минсктранс» назвал причину, по которой пассажирам приходится открывать двери в транспорте «умными» кнопками

Минсктранс объяснил, почему двери транспорта стали открываться «умными» кнопками.

Источник: Комсомольская правда

В «Минсктрансе» сказали, почему в Минске пассажирам приходится открывать двери в транспорте «умными» кнопками, пишет агентство «Минск-Новости».

Напомним, кнопки открытия дверей изнутри начнут работать в транспорте Минска с 1 мая.

«Теплые» кнопки работают в тестовом режиме в наземном транспорте. И всего кнопками оснащено немногим более 38% пассажирского транспорта, который осуществляет городские и пригородные перевозки — все автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи, которые были получены после 2020 года.

Система адресного открытия дверей активируется после полной остановки и работает на вход и выход. Процесс полностью контролируется водителем и, если пассажир замешкается и не нажмет на кнопку сам, то ее откроет водитель.

В «Минсктрансе» сказали, что двери транспорта стали открываться «умными» кнопками для комфорта пассажиров внутри транспорта.

— Тепло зимой и прохлада летом из салонов подвижного состава действительно очень быстро выветриваются. Система адресного открытия дверей — действенный способ поддержания и сохранения комфортной температуры, — прокомментировал заместитель гендиректора по перевозкам и безопасности движения государственного предприятия «Минсктранс» Роман Пранович.

Тем временем ГАИ Минска тестирует систему «Скат» для контроля скорости самокатов.