Исторический дом с триптихом на улице Рождественской выставили на торги

Два объекта культурного наследия выставили на торги в едином лоте с несколькими историческими зданиями на улице Рождественской за 134 млн рублей. Информация об этом появилась на популярной площадке с объявлениями.
Общая площадь зданий, выставленных на продажу, составила 2325 квадратных метров. Стоимость лота — 134,6 млн рублей.
В комплекс вошло трехэтажное нежилое здание «Дом В. К. Мичурина», которое признано объектом культурного наследия регионального значения. На его фасаде находится триптих «Связь времен», созданный к 70-летию Октябрьской революции.
Кроме того, в лот входит дом купца К. В. Кузнецова с кирпичными воротами и кованой решеткой палисадника. Он расположен на улице Максима Горького в Городце и тоже признан ОКН.
Заявки на приобретение исторической недвижимости принимаются до 1 июня, а нового владельца выберут 3 июня.
