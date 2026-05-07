На три дня в мае изменится расписание движения пригородных поездов в Неман

13, 19 и 26 мая изменится расписание движения пригородных Калининград — Неман. Причина — проведение ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба КЖД.
Рельсобусы, отправляющиеся со станции Неман-Новый в 05:58, будут ходить только от Советска. Время отправления — в 6:31, далее — в соответствии с действующим расписанием.
Пригородный поезд, отправляющийся из Калининграда в 18:21, 13, 19 и 26 мая будет ходить только до Советска согласно расписанию.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.