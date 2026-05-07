В Рязанской области состоялось 40 заседаний клуба работодателей

Кадровый центр Рязанской области организовал 40 заседаний клуба работодателей с начала года в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
Во время встреч участники обсуждали перспективы сотрудничества и доступные меры поддержки для бизнеса. Заседания также были посвящены мерам государственной поддержки в сфере занятости и трудоустройству инвалидов, участников СВО, несовершеннолетних граждан. Также рассматривались вопросы участия работодателей в предстоящем опросе о перспективной потребности в кадрах региона.
Заседания стали площадкой для обмена опытом и выработки совместных решений, направленных на улучшение ситуации на рынке труда. Всего к работе клуба присоединились 113 работодателей различных направлений: предприятия оборонно-промышленного комплекса, заводы, медицинские учреждения, организации образования, транспортные компании, предприятия сельского хозяйства, сферы торговли и услуг.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.