Нижегородским мотоциклистам и самокатчикам напомнили правила безопасности

На самокатах с маленькими колесами резкое торможение передним тормозом может стать причиной падения. Это связано с тем, что центр тяжести резко смещается вперед, и водитель может перелететь через руль. Чтобы избежать этого, перед торможением необходимо сместить таз назад, имитируя посадку на стул. Такой маневр помогает перераспределить вес и предотвратить травмирующее падение.