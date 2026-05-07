Нижегородским мотоциклистам и самокатчикам напомнили правила безопасности

В Нижегородской области зафиксирован значительный рост числа травм среди любителей двухколесного транспорта, таких как мотоциклы и электросамокаты. Об этом рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».
Эта сезонная проблема, которая ежегодно приводит к трагическим последствиям: десятки жизней обрываются, сотни людей становятся инвалидами или вынуждены проходить длительный процесс восстановления.
Нижегородцам назвали ряд менее очевидных, но жизненно важных правил безопасности для водителей мотоциклов и самокатов. При падении на скорости около 50 км/ч обычная одежда моментально стирается об асфальт. Это приводит к серьезным повреждениям мягких тканей.
Перед длительными поездками рекомендуется употреблять изотонические напитки. Недостаток солей в организме может спровоцировать микросудороги и снижение концентрации внимания, что особенно опасно при управлении транспортным средством.
На самокатах с маленькими колесами резкое торможение передним тормозом может стать причиной падения. Это связано с тем, что центр тяжести резко смещается вперед, и водитель может перелететь через руль. Чтобы избежать этого, перед торможением необходимо сместить таз назад, имитируя посадку на стул. Такой маневр помогает перераспределить вес и предотвратить травмирующее падение.
Важно обеспечивать защиту шеи и грудной клетки даже в жаркую погоду. Сильный поток воздуха, обдувая тело, может вызвать охлаждение, замедление нервных реакций и, как следствие, снижение скорости реакции на дорожную ситуацию на 15−20%.
Ранее мотоциклист пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Новгороде.