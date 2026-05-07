Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шумное застолье в Хабаровске закончилось грабежом и дракой

Гость избил соседа за замечание и забрал у него телефон.

В Хабаровске обычная жалоба на шум обернулась уголовным делом. На Большом аэродроме полицейские задержали 23-летнего жителя села Князе-Волконское, которого подозревают в грабеже и нападении на соседа, сообщает МАХ канал полиция Хабаровска.

По предварительным данным, мужчина выпивал в гостях у знакомого. В какой-то момент к компании поднялся сосед с нижнего этажа — он попросил вести себя тише.

Замечание закончилось конфликтом. Как сообщили в полиции, гость ворвался в квартиру соседа, избил хозяина и потребовал перевести ему 15 тысяч рублей.

После этого подозреваемый забрал смартфон потерпевшего и вернулся продолжать застолье. Позже, по данным МВД, деньги он потратил на алкоголь.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Телефон уже вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.