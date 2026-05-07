Шумное застолье в Хабаровске закончилось грабежом и дракой

В Хабаровске обычная жалоба на шум обернулась уголовным делом. На Большом аэродроме полицейские задержали 23-летнего жителя села Князе-Волконское, которого подозревают в грабеже и нападении на соседа, сообщает МАХ канал полиция Хабаровска.
По предварительным данным, мужчина выпивал в гостях у знакомого. В какой-то момент к компании поднялся сосед с нижнего этажа — он попросил вести себя тише.
Замечание закончилось конфликтом. Как сообщили в полиции, гость ворвался в квартиру соседа, избил хозяина и потребовал перевести ему 15 тысяч рублей.
После этого подозреваемый забрал смартфон потерпевшего и вернулся продолжать застолье. Позже, по данным МВД, деньги он потратил на алкоголь.
Сотрудники полиции задержали мужчину. Телефон уже вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.