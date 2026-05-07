В мэрии рассказали о новом автобусе, который связывает Сельму и микрорайон Космодемьянского

С мая в Калининграде — новый автобус № 22 (ДС «Янтарный» — Силикатный завод), который связывает Сельму с микрорайоном им. А. Космодемьянского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Автобусы пустили среднего класса. На линии их десять.
Как ходит автобус туда: Согласия, Гайдара, пр-кт Советский, пр-кт Мира, Химическая, Тенистая аллея, Менделеева, пр-кт Победы, Новгородская, Ижорская, Челюскинская, Карташева, Макаренко, Славянская, Тихоокеанская, Алданская, Спасателей.
Как ходит обратно: Спасателей, Алданская, Тихоокеанская, Механическая, Карташева, Челюскинская, Ижорская, Новгородская, ш. Балтийское, пр-кт Победы, Менделеева, Тенистая аллея, Химическая, пр-кт Мира, пл. Победы, Гаражная, пл. Победы, пр-кт Советский, Гайдара, Согласия.