Два детских коллектива Амурского района стали лауреатами губернаторского конкурса

В Хабаровском крае подвели итоги ежегодного Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества 2026 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году звания лауреатов присвоено двум коллективам из Амурского района.
Лучшим хореографическим коллективом признан образцовый ансамбль классического танца «Золушка» под руководством Галины Филиповой Детской школы искусств района.
Звания «Лучший инструментальный коллектив» удостоен образцовый оркестр русских народных инструментов под руководством Яна Артюшенко Детской музыкальной школы имени В. А. Скорохода.
— Мы предоставили на суд жюри портфолио за последние три года. Среди наших скромных заслуг — победы в различных конкурсах, участие в «Амурфесте» и выступление на российско-китайском экономическом форуме в краевой столице. Это не первая наша победа на губернаторском конкурсе, три года назад наш коллектив уже становился лауреатом, — прокомментировал Ян Артюшенко.
Оркестр русских народных инструментов существует уже 14 лет. В его составе — 37 участников, 7 из которых — концертмейстеры.
— В оркестре играют дети в возрасте от 9 до 18 лет. Есть даже выпускники, которые давно окончили музыкальную школу, но продолжают принимать участие в жизни коллектива, ездят с нами на конкурсы и выступления, — добавил руководитель оркестра.
Торжественная церемония награждения пройдет в концертном зале Хабаровской краевой филармонии 18 мая. Как подчеркнул Ян Артюшенко, для детей это очередная возможность собраться вместе и отправиться в столицу Хабаровского края.