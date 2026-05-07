Сварщикам в Волгограде предлагают 260 тысяч рублей в месяц

В Волгоградской области сварщикам, прорабам и токарям в апреле 2026 года предлагали самые высокие зарплаты.
По данным hh.ru, медиана в регионе — 65 144 рубля (+15% к апрелю 2025-го). Лидеры: сварщики (260 000 рублей), прорабы/мастера СМР и токари (по 175 000), машинисты (136 600). В ИТ разработчики получают в среднем 112 500 рублей, курьеры — 160 000.
Эти предложения в 2−3 раза выше средних, отмечают эксперты. Топ сфер: менеджмент (133 910 рублей), строительство и недвижимость (111 814), сельское хозяйство (108 670).
В ЮФО регион на третьем месте после Краснодарского (75 000) и Ростовской области (71 874). Далее — Астраханская область (61 496), Адыгея (61 130), Калмыкия (48 791).
