Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сварщикам в Волгограде предлагают 260 тысяч рублей в месяц

Кто получает больше всех в Волгограде: топ-профессии апреля.

В Волгоградской области сварщикам, прорабам и токарям в апреле 2026 года предлагали самые высокие зарплаты.

По данным hh.ru, медиана в регионе — 65 144 рубля (+15% к апрелю 2025-го). Лидеры: сварщики (260 000 рублей), прорабы/мастера СМР и токари (по 175 000), машинисты (136 600). В ИТ разработчики получают в среднем 112 500 рублей, курьеры — 160 000.

Эти предложения в 2−3 раза выше средних, отмечают эксперты. Топ сфер: менеджмент (133 910 рублей), строительство и недвижимость (111 814), сельское хозяйство (108 670).

В ЮФО регион на третьем месте после Краснодарского (75 000) и Ростовской области (71 874). Далее — Астраханская область (61 496), Адыгея (61 130), Калмыкия (48 791).

Ранее сообщалось об особенностях платежных квитанций за май.