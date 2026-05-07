Сварщикам в Волгограде предлагают 260 тысяч рублей в месяц

По данным hh.ru, медиана в регионе — 65 144 рубля (+15% к апрелю 2025-го). Лидеры: сварщики (260 000 рублей), прорабы/мастера СМР и токари (по 175 000), машинисты (136 600). В ИТ разработчики получают в среднем 112 500 рублей, курьеры — 160 000.