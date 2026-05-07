Судебные приставы и ГИБДД за полтора часа проверили 12 машин — у всех водителей нашлись мелкие долги

В Калининграде сотрудники УФССП и региональной Госавтоинспекции провели совместный рейд. На одной из улиц города дежурил экипаж ДПС и группа приставов. С помощью системы «Безопасный город» они выявляли автомобили, владельцы которых имеют долги. Госавтоинспекторы останавливали машины, а приставы уточняли суммы задолженности.
За полтора часа проверили около двенадцати транспортных средств. У всех автовладельцев нашлись долги — от 500 до двух тысяч рублей. В основном это были неоплаченные административные штрафы.
Поскольку при задолженности до трёх тысяч рублей арест имущества не накладывается, приставы ограничились информированием граждан о наличии исполнительных производств и необходимости своевременной оплаты. Должникам напомнили: на добровольное погашение даётся пять дней. Если этого не сделать, начисляется исполнительский сбор — 12% от суммы долга (минимум 2 тысячи рублей для физических лиц и 20 тысяч — для юридических).