В Нижегородской области прошел квест «Академия лесного мастерства»

Образовательно-экологический квест «Академия лесного мастерства» состоялся 6 мая в детском оздоровительном лагере «Лазурный» в Нижегородской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В мероприятии приняли участие 125 детей. В ходе квеста они посетили специальные лесные станции, где получили представление о работе Минлесхоза Нижегородской области. Им рассказали о мерах защиты лесов от пожаров, вредителей и неблагоприятных погодных условий, а также о способах сохранения и восстановления лесных массивов. Также ребята ознакомились с современной техникой и оборудованием, используемым в лесном хозяйстве.
Кроме того, у детей была возможность посидеть за рулем штабного автомобиля, пожарной и лесопатрульной машины, а также снегохода. В программу вошли посещение выставки посадочного материала и просветительский блок о защите лесных животных и важности восстановления биологического разнообразия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.