«Красноярская сетевая компания» заплатит 38 млн за порчу сельхозземель

В Емельяновском районе сетевая компания заплатит 38 млн рублей за разлив сточных вод на сельхозземлях. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Прокуратура проверила ООО «Красноярская сетевая компания» и выяснила: во время ремонта канализационных сетей в Емельяновском районе произошла утечка сточных вод на земли сельскохозяйственного назначения. Площадь загрязнения превысила 4 тысячи квадратных метров.
Лабораторные анализы показали, что почва серьёзно пострадала: превышение нитрат-иона — в 66,5 раза, хлорид-иона — в 6,4 раза, сульфат-иона — в 7,6 раза и других веществ. Общий ущерб природе оценён в 38,3 миллиона рублей.
Сначала по постановлению прокурора ответственного сотрудника привлекли к административной ответственности за порчу земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ). Затем прокуратура подала иск в суд о взыскании с компании полной суммы ущерба.
Суд требования удовлетворил. На движимое и недвижимое имущество ответчика наложили арест, чтобы избежать попыток уклонения от выплаты. Исполнение решения на контроле прокуратуры.
