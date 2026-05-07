Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Красноярская сетевая компания» заплатит 38 млн за порчу сельхозземель

Площадь загрязнения превысила 4 тысячи квадратных метров.

В Емельяновском районе сетевая компания заплатит 38 млн рублей за разлив сточных вод на сельхозземлях. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратура проверила ООО «Красноярская сетевая компания» и выяснила: во время ремонта канализационных сетей в Емельяновском районе произошла утечка сточных вод на земли сельскохозяйственного назначения. Площадь загрязнения превысила 4 тысячи квадратных метров.

Лабораторные анализы показали, что почва серьёзно пострадала: превышение нитрат-иона — в 66,5 раза, хлорид-иона — в 6,4 раза, сульфат-иона — в 7,6 раза и других веществ. Общий ущерб природе оценён в 38,3 миллиона рублей.

Сначала по постановлению прокурора ответственного сотрудника привлекли к административной ответственности за порчу земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ). Затем прокуратура подала иск в суд о взыскании с компании полной суммы ущерба.

Суд требования удовлетворил. На движимое и недвижимое имущество ответчика наложили арест, чтобы избежать попыток уклонения от выплаты. Исполнение решения на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что 11 предприятий Красноярского края работали с нарушениями в режим НМУ.