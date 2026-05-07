Калининград вошел в топ-10 лучших направлений для отдыха в апартаментах в мае

Приватные апартаменты становятся все популярнее, их бронируют чаще, чем гостиницы. Как сообщает сервис «Твил». Ссылаясь на данные бронирований, Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах в мае.
Со средней стоимостью ночи в 4132 ₽ наш город расположился в топе на пятом месте между Краснодаром и Кисловодском.
На первом месте Санкт Петербург, на втором — Москва, на третьем — Казань.
В списке также Сочи, Волгоград, Ялта и Пятигорск.
