Артемий Лебедев включил Пермь в список самых интересных городов для поездок

Известный дизайнер Артемий Лебедев составил рейтинг городов, которые, по его мнению, стоит посетить. Список опубликовал журнал «Чтиво».
Города в рейтинге расположены по степени «интересности» — чем выше место, тем привлекательнее направление для путешествий. В первую десятку вошли Чунцин, Куньмин, Рим, Сальвадор, Лиссабон и Гонконг.
Пермь оказалась в середине списка, но при этом опередила Торонто, Хьюстон и Джакарта.
Кроме Перми, в перечень попали еще несколько городов Прикамья: Березники, Соликамск, Звёздный и Кунгур.
