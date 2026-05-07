Эксперт рассказал, как правильно искать информацию о своих предках

Копылов: в поиске информации о предках помогут запросы в МФЦ и ЗАГС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Поиск информации о своих предках лучше всего начинать с опроса родственников и составления первичного генеалогического древа, заявил ведущий исследователь АНО «Семейная Традиция» Артем Копылов.

«Постарайтесь сделать первичную схему вашего будущего генеалогического древа: укажите фамилию, имя, отчество, даты жизни, места рождения. Так станут заметны пробелы в истории семьи и можно определить направления дальнейших поисков», — сказал Копылов «Газете.Ru».

Далее эксперт советует начать поиск с интернет-архивов и сайтов с автоматической расшифровкой документов, которые могут распознать документы с середины XVIII до начала ХХ века.

«При этом не стоит забывать, что отсутствие информации еще не гарантирует, что данных о ваших предках нет. Изучайте документы самостоятельно, используя расшифровку как вспомогательный инструмент. Слова в расшифровке или самом документе могут иметь описки или опечатки», — отметил специалист.

Копылов обратил внимание, что запросы в МФЦ и ЗАГС являются незаменимым инструментом поиска наряду с архивными учреждениями, которые могут хранить метрические книги церквей, документы ЗАГСа за последние 100 лет по своей территории, ревизские сказки, переписи населения, а также исповедные росписи.

«Если ваш предок работал в большой компании, то можно обратиться в архив отдела кадров. Обычно такую информацию дают бесплатно, если нет секретных данных», — заключил исследователь.