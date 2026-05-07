У краснокнижных аистов Амура и Зеи вылупились первые птенцы

Всего, как и в прошлые года, в этом сезоне у Амура и Зеи четыре яйца. За 7 лет видеонаблюдения у этой пары пять яиц было только один раз в 2020 году. Аисты вернулись с зимовки в конце марта и сразу начали ремонтировать гнездо. Оно находится в Березовском заказнике, недалеко от села Березовка в Ивановском районе Амурской области.