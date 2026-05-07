Галина Кононенко: «У Хабаровского края светлое будущее»

Заместитель председателя Хабаровской городской думы прокомментировала отчёт губернатора.

По словам заместителя председателя Хабаровской городской думы Галины Кононенко, отчёт губернатора перед депутатами регионального парламента оставил позитивное впечатление. Глава края Дмитрий Демешин выступил с докладом перед народными избранниками об итогах работы за 2025 год, сообщает hab.aif.ru.

«Отчет губернатора создал общую картину развития Хабаровского края, и это не может не радовать. Мы видим отдельные элементы реализации комплексных планов развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это и жилищное строительство, и появление новых объектов социальной инфраструктуры: поликлиник, детских садов, школ. Многое ещё предстоит сделать, и губернатор это подчеркнул. Но начало уже положено. И конечно, ничего этого невозможно реализовать без развития экономики, без возрождения производства и активности бизнеса. Губернатор дал понять в своём отчёте, что Хабаровский край не стоит на месте, экономика развивается, а значит, будущее у региона, вне всякого сомнения, светлое», — говорит Галина Кононенко.

Ранее hab.aif.ru сообщал, что в ходе отчёта Дмитрий Демешин рассказал об устойчивом росте экономических показателей региона в 2025 году. По словам главы субъекта, регион впервые преодолел планку в 1,7 трлн рублей по валовому региональному продукту. Он отметил, что безработица в Хабаровском крае находится на историческом минимуме.