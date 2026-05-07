Галина Кононенко: «У Хабаровского края светлое будущее»

По словам заместителя председателя Хабаровской городской думы Галины Кононенко, отчёт губернатора перед депутатами регионального парламента оставил позитивное впечатление. Глава края Дмитрий Демешин выступил с докладом перед народными избранниками об итогах работы за 2025 год, сообщает hab.aif.ru.
«Отчет губернатора создал общую картину развития Хабаровского края, и это не может не радовать. Мы видим отдельные элементы реализации комплексных планов развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это и жилищное строительство, и появление новых объектов социальной инфраструктуры: поликлиник, детских садов, школ. Многое ещё предстоит сделать, и губернатор это подчеркнул. Но начало уже положено. И конечно, ничего этого невозможно реализовать без развития экономики, без возрождения производства и активности бизнеса. Губернатор дал понять в своём отчёте, что Хабаровский край не стоит на месте, экономика развивается, а значит, будущее у региона, вне всякого сомнения, светлое», — говорит Галина Кононенко.
Ранее hab.aif.ru сообщал, что в ходе отчёта Дмитрий Демешин рассказал об устойчивом росте экономических показателей региона в 2025 году. По словам главы субъекта, регион впервые преодолел планку в 1,7 трлн рублей по валовому региональному продукту. Он отметил, что безработица в Хабаровском крае находится на историческом минимуме.