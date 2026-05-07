В Красноярске торжественно открыли Вахту Памяти

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В канун Дня Победы в Красноярске прошла церемония выставления почетного караула у мемориала, посвященного боевым и трудовым подвигам жителей Ленинского района в годы Великой Отечественной войны.
Нести вахту доверили пятидесяти юношам и девушкам. В почетный караул вошли учащиеся и студенты Аэрокосмического колледжа СибГУ имени Решетнёва, гимназий № 7 и № 11, а также ученики школ № 65, 89 и 148.
«Ребятам предстоит стать хранителями памяти о тех, кто погиб в годы войны, кто защищал и восстанавливал страну. Желаю им с честью выполнить эту почётную миссию и быть достойными потомками поколения победителей», — отметил первый заместитель главы района Олег Соловьёв.
В этот же день вручили грамоты командам, победившим в спартакиаде допризывной молодежи. А завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу, сообщили в мэрии.