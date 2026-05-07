В Сочи завершился международный форум гостеприимства «Кухня без границ»

Международный форум гостеприимства «Кухня без границ» проходил с 15 по 27 апреля в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
В мероприятии приняли участие сочинские отельеры и рестораторы, которые соревновались за звание лучших в разных направлениях гостеприимства. Например, обладателем сертификата «Книги рекордов “Кухня без границ”» за мангалы, на которых можно одновременно приготовить более тонны мяса, стал гостинично-ресторанный комплекс «Гранд каньон». В фестивале предприятий общественного питания «Место, где вкусно» выявили победителей в номинациях «Лучшие отельные завтраки в Сочи», «Самая вкусная пицца в Сочи», «Лучшая чайхана в Краснодарском крае», «Лучший шеф-повар Сочи» и «Самое гостеприимное место в Сочи».
«Наш курорт, где проживают представители более 100 национальностей, может предложить гостям национальные блюда разных народов Российской Федерации, а проект “Вкусно по-сочински” направлен на знакомство с локальными блюдами из фермерских продуктов. Рестораторы в фирменных блюдах своих заведений используют местные овощи, зелень, фрукты, сыр, мед, рыбу и подают в качестве напитков чай с сочинских чайных плантаций», — отметил директор департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи Александр Девин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.