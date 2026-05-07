Цыган изнасиловал школьницу в Канске и 22 года оставался безнаказанным

«Была получена информация, что в начале 2000-х годов в Канск из Новгородской области регулярно приезжала семья цыган, занимавшаяся торговлей одеждой. Выяснилось, что старший сын в период визитов передвигался по городу на отечественных автомобилях. Следователи провели колоссальный объем работы, проанализировав архивные данные о продаже авиа- и железнодорожных билетов за 2004 год. В результате удалось идентифицировать личность мужчины, находившегося в Канске в момент совершения преступления. Было установлено, что он проживает в Новгородской области и за прошедшие 22 года ни разу не возвращался в Красноярский край. В городе Старая Русса удалось получить биологические образцы мужчины. Судебная генетическая экспертиза подтвердила, что ДНК-профиль злоумышленника полностью совпал со следами, изъятыми на теле пострадавшей в 2004 году. Фигурант был задержан и доставлен в Красноярск. Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина полностью признал свою вину», — рассказали в СК.