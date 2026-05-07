Цыган изнасиловал школьницу в Канске и 22 года оставался безнаказанным

В Красноярске будут судить 43-летнего жителя Новгородской области по обвинению в изнасиловании малолетней, совершенном в 2004 году в Канске.
По данным следствия, февральским вечером 12-летняя девочка возвращалась домой из продуктового магазина, к ней подъехал автомобиль отечественного производства, из которого вышел незнакомый молодой человек. Он приставив к горлу школьницы нож и, угрожая убийством, насильно посадил в машину, на которой вывез ее на окраину города, где совершил насильственный половой акт. После этого злоумышленник оставил потерпевшую на одной из безлюдных улиц и скрылся.
По данному факту возбудили уголовное дело. Напуганная девочка смогла дать лишь обрывочное описание внешности обидчика и автомобиля. Экспертам удалось выделить генетический профиль преступника, но проверка по федеральным базам данных не дала результатов, поэтому предварительное следствие приостановили. А в 2026 году криминалисты повторно проанализировали материалы уголовного дела.
«Была получена информация, что в начале 2000-х годов в Канск из Новгородской области регулярно приезжала семья цыган, занимавшаяся торговлей одеждой. Выяснилось, что старший сын в период визитов передвигался по городу на отечественных автомобилях. Следователи провели колоссальный объем работы, проанализировав архивные данные о продаже авиа- и железнодорожных билетов за 2004 год. В результате удалось идентифицировать личность мужчины, находившегося в Канске в момент совершения преступления. Было установлено, что он проживает в Новгородской области и за прошедшие 22 года ни разу не возвращался в Красноярский край. В городе Старая Русса удалось получить биологические образцы мужчины. Судебная генетическая экспертиза подтвердила, что ДНК-профиль злоумышленника полностью совпал со следами, изъятыми на теле пострадавшей в 2004 году. Фигурант был задержан и доставлен в Красноярск. Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина полностью признал свою вину», — рассказали в СК.
В настоящее время завершено расследование уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162 (изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста, с применением насилия и угроз убийством). Оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.