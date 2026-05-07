Жителей Хабаровского края приглашают на конкурс «Лучший по профессии»

В Хабаровском крае начался приём заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», — сообщает пресс-служба правительства региона.
Его цель — выявить и отметить специалистов, которые уверенно работают в своей сфере и готовы показать навыки на практике.
В этом году в конкурсе заявлены механизаторы, газорезчики, специалисты по беспилотным системам, машинисты, а также участники специальной военной операции в отдельной номинации «Второй старт». Конкурс входит в федеральный проект «Человек труда» нацпроекта «Кадры», инициированного Владимиром Путиным.
Участвовать могут сотрудники бюджетных и коммерческих организаций старше 18 лет. Основное требование — стаж работы не менее трёх лет. Для специалистов по беспилотникам достаточно одного года. Допускаются и участники без профильного образования, если они уже выполняют соответствующие функции.
Отдельное направление предусмотрено для ветеранов СВО, которые возвращаются к прежней профессии или осваивают новую.
Конкурс проходит в два этапа. Сначала участникам предстоит теория — тесты и кейсы, затем практика, где нужно показать реальные профессиональные навыки.
Победители прошлых лет могут вернуться уже в роли наставников или войти в состав жюри. При этом участники регионального этапа, занявшие призовые места, имеют право участвовать повторно.
В правительстве края отмечают, что конкурс помогает поддерживать профессиональные традиции и стимулирует развитие кадров.
«Конкурс “Лучший по профессии” — это возможность для наших специалистов продемонстрировать высокий профессионализм и обменяться опытом», — подчеркнула начальник отдела условий и охраны труда комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Наталья Масленко.
Подать заявку можно через портал «Работа России».
В прошлом году хабаровчанин Роман Кохно занял третье место на всероссийском этапе в номинации «Мастер отделочных работ».