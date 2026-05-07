Жителей Хабаровского края атакуют фейковыми приглашениями

В Хабаровском крае зафиксирована рассылка фейковых приглашений на патриотическое мероприятие, якобы посвящённое чествованию защитников Отечества. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Власти региона официально опровергли подлинность этих приглашений. В правительстве края назвали несколько признаков, по которым можно отличить подделку. Визуальное оформление документа некачественное: герб Хабаровска на нём нечёткий и размытый. Указанного в тексте фонда, который якобы выступает организатором, в действительности не существует. В самом приглашении присутствуют грамматические ошибки и опечатки, недопустимые для официальных бумаг. Кроме того, в заявленную дату на указанной площадке будет проходить другое мероприятие, что полностью исключает проведение чествования.
Представители краевых властей призвали жителей не поддаваться на провокации и тщательно проверять любую поступающую информацию. Гражданам рекомендовано доверять только официальным источникам и не распространять сомнительные приглашения в социальных сетях и мессенджерах, чтобы не вводить в заблуждение других людей. Рассылка фейков может быть частью попытки дестабилизировать обстановку в преддверии праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы.
