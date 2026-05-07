Жителей Хабаровского края атакуют фейковыми приглашениями

Власти региона официально опровергли подлинность этих приглашений. В правительстве края назвали несколько признаков, по которым можно отличить подделку. Визуальное оформление документа некачественное: герб Хабаровска на нём нечёткий и размытый. Указанного в тексте фонда, который якобы выступает организатором, в действительности не существует. В самом приглашении присутствуют грамматические ошибки и опечатки, недопустимые для официальных бумаг. Кроме того, в заявленную дату на указанной площадке будет проходить другое мероприятие, что полностью исключает проведение чествования.