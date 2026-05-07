Мемориальную доску в честь выпускника-героя открыли в школе Амурска

В средней школе № 3 Амурска прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о выпускнике, погибшем при выполнении боевых задач во время освобождения Курской области, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Павел Солоп погиб в августе 2024 года при исполнении служебного долга на территории Курской области. Посмертно удостоен ордена Мужества.
В память о герое в школе открыта мемориальная доска. На торжественной церемонии почетными гостями стала мама героя, его друзья и сослуживцы.