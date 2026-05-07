Подрядчик «Музея-диорамы» обустроит сквер под Воронежем

Воронежское ООО «ПСТ сервис» Максима Романова выиграло подряд на обустройство сквера в поселке Комсомольский пригородного Рамонского района. Контракт с компанией решили заключить по начальной цене 20,5 млн руб. Она была единственным участником конкурса, который из-за этого признали несостоявшимся. Это следует из итогового протокола торгов, который есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».
Источник финансирования — средства областного и муниципального бюджетов. Работы нужно выполнить до 24 сентября. Гарантия на них составит пять лет.
В рамках контракта «ПСТ сервису» предстоит обустроить тротуары, покрытие центральной и ярмарочной площадей, проезд к насосной станции, установить систему наружного освещения, малые архитектурные формы (МАФ), ограждение, а также выполнить озеленение. К МАФам здесь относятся скамейки, урны, велопарковки, оборудование для спортивных и детских площадок.
По данным Rusprofile, ООО «ПСТ сервис» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2011 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 43 млн руб. Единственный владелец — Максим Романов. Гендиректор — Татьяна Попова. По итогам 2025 года выручка компании составила 229 млн руб. (годом ранее — 181 млн руб.), чистая прибыль — 1,1 млн руб. (3,1 млн руб.). С февраля 2012 года общество получило 132 госконтракта на 1,1 млрд руб. в сумме.
Крупнейшие контракты «ПСТ сервис» касались капремонта «Музея-диорамы», учебно-воспитательного комплекса имени Киселева в Воронеже и стадиона «Юность» в райцентре Рамонь. Они были заключены за 98,5 млн, 118,6 млн и 72 млн руб. соответственно.