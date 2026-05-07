Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области прошел чемпионат по компьютерному многоборью

Победителями стали представители Новооскольского муниципального округа.

Источник: Национальные проекты России

Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоялся 29 апреля в Белгородской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.

Участники состязались в работе на смартфоне, кибер- и финансовой безопасности, а также в номинации «Широка страна моя родная». На чемпионате на равных условиях соревновались как мужчины, так и женщины, ставшие победителями в аналогичных турнирах, которые ранее прошли в муниципалитетах области. По итогам проведенных испытаний жюри признало победителями областного чемпионата Лидию Прокопенко и Владимира Тимонова, которые представляли Новооскольский муниципальный округ.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.