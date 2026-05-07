В Белгородской области прошел чемпионат по компьютерному многоборью

Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоялся 29 апреля в Белгородской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
Участники состязались в работе на смартфоне, кибер- и финансовой безопасности, а также в номинации «Широка страна моя родная». На чемпионате на равных условиях соревновались как мужчины, так и женщины, ставшие победителями в аналогичных турнирах, которые ранее прошли в муниципалитетах области. По итогам проведенных испытаний жюри признало победителями областного чемпионата Лидию Прокопенко и Владимира Тимонова, которые представляли Новооскольский муниципальный округ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.