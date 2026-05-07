Метрополитен Минска предупредил об изменении графика поездов

В Минске график движения поездов метро меняется 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

График движения поездов метро изменится в Минске 9 мая, сообщили в телеграм-канале метрополитена.

График движения поездов столичной подземки скорректируют в связи с проведением в Минске мероприятий, посвященных Дню Победы.

В субботу, 9 мая, интервал движения поездов составит от 4 до 7 минут. Так на «Московской» и на «Автозаводской» линиях с 9.00 до 11.00 часов поезда будут двигаться с интервалом пять минут, а с 11.00 до 24.00 с периодичностью в четыре минуты. На «Зеленолужской» линии промежуток движения поездов с 9.00 до 11.00 часов будет составлять семь минут, с 11.00 до 24.00 — шесть минут.

При этом в метрополитене обратили внимание на то, что 9 мая возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции метро «Площадь Победы» и некоторых других станциях в связи с проведением праздничных мероприятий.

