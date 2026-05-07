В Красноярск доставили капсулу с частицей Вечного огня из Москвы

В преддверии Дня Победы в Красноярск доставили капсулу с частицей Вечного огня, зажжённого у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Патриотическая эстафета началась на площади музея «Мемориал Победы», затем капсулу с огнём пронесли по знаковым местам города. Юнармейцы, представители патриотических центров и районных администраций возложили цветы к мемориалам. Финальная точка — площадь перед Культурным центром на Высотной, возле памятника «Журавли». Частичку священного пламени доставили в Красноярск во второй раз. Акция объединяет людей вокруг идеи сохранения исторической памяти, уважения к подвигу защитников Отечества и всех, кто сражался и продолжает бороться с нацизмом по всему миру, — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Красноярском крае Оксана Ларионова. В рамках акции частицы огня отправят в города-герои и города воинской славы и трудовой доблести. Передадут ветеранам в регионах России и участникам специальной военной операции. Огонь побывает в 71 регионе России и 14 странах мира. Из Красноярска его передали в соседние Тыву и Хакасию.