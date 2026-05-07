Чувашский этнос: Чапаев, отец Ленина, космонавт № 3

Чуваши входят в пятерку крупнейших народов России. Есть их представители и в Нижегородской области. Собеседник ИА «Время Н» — председатель Общественной организации «Местная национально-культурная автономия чувашей г. Нижнего Новгорода», руководитель фольклорного ансамбля «Нижегородские чуваши» Петр Иванов.
— Петр Иванович, на начало 2026 года в Нижегородской области проживало 4 584 чуваша. В то время как в 2002 году насчитывалось 11364 чувашей. С чем, на ваш взгляд, связана убыль чувашского населения?
— На мой взгляд, это связано со многими причинами.
Мы знаем, что чувашский язык относят к крупнейшим языкам России, но при этом численность его носителей сокращается стремительно: с 2002 по 2010 год она уменьшилась на четверть. В Чувашии идет очень быстрый сдвиг в сторону доминирующего русского языка, не говоря уже о районах компактного проживания чувашей за пределами республики.
Чувашский является одним из двух государственных языков Чувашской республики. На бумаге это гарантирует ему равноправие с русским в статусе языков делопроизводства, образования, СМИ и так далее. На деле же использование чувашского за пределами семьи — в публичном пространстве — сильно ограничено. Как язык обучения, чувашский используется только в деревнях и только в начальной школе. Большинство школьников в Чувашии изучают чувашский исключительно как предмет школьной программы (ранее обязательный, а с 2018 года, когда вступил в силу федеральный закон «О родных языках», — факультативный).
В Воротынском округе Нижегородской области есть чувашские поселки: Лысая гора, Петровский, Казанский, Шереметьево. Как мне удалось выяснить от местных жителей поселков, оказывается в этих поселках и ближайших школах никогда, даже в советское время, не обучали чувашскому языку. Поэтому и количество носителей чувашского языка в Нижегородской области сокращается.
Если в СССР национальность была юридически закреплённой категорией (графа в паспорте), то в современной России это личный выбор каждого. По-моему, это тоже влияет на статистику.
Конечно, сами чуваши в Нижегородской области никуда не уезжают и не умирают чаще других, а просто при очередной переписи населения относят себя и детей к русским. Так проще статистам и им самим — нет лишних вопросов.
— Актер Михаил Ефремов не раз в своих интервью упоминал о прапрадеде по материнской линии — чувашском просветителе Иване Яковлеве: «У меня прапрадед — основатель чувашского алфавита и письменности, он был другом отца Ленина, в свое время открыл триста школ». Можно назвать еще известных людей в России, которые имеют чувашские корни и гордятся этим?
— Конечно, мы гордимся нашими просветителями — Иваном Яковлевичем Яковлевым и Ильей Николаевичем Ульяновым, их именами названы Чувашские государственные пединститут и университет. Кстати, дед Ленина по отцу — Николай Васильевич Ульянин происходил из крепостных крестьян села Андросово Сергачского уезда Нижегородской губернии.
А это село, по некоторым данным, было чувашским. Чуваши — скромный и работящий народ. Мы гордимся нашими известными людьми. Я бы в первую очередь отметил, что Чувашия — родина трёх космонавтов: Андрияна Николаева, Мусы Манарова, Николая Бударина. Кстати, родом из Нижегородской области только один космонавт — Вячеслав Зудов.
Ещё в Чувашии, на малой родине советского космонавта № 3 Андрияна Григорьевича Николаева, в селе Шоршелы есть музей космонавтики, который сейчас на время реконструкции переехал в здание рядом. Ожидается открытие нового музея с планетарием и обсерваторией в 2027 году. Другой известный чуваш — легендарный комдив, герой Первой мировой и гражданской войн Василий Иванович Чапаев.
— А в Нижегородской области?
— Среди чувашей, проживавших в Нижегородской области, можно назвать хирурга Михаила Григорьева, который по окончании Горьковского медицинского института в 1941 году был призван на военную службу в качестве врача медсанбата. После демобилизации работал научным сотрудником Горьковского медицинского института. В 1951—1984 гг. был профессором, директором, затем консультантом Горьковского НИИ восстановительной хирургии, ортопедии и травматологии. Разработал новые методы лечения больных с приобретенными, врожденными и патологическими травмами костного скелета, осложнениями после полиомиелита. Оригинальные методики его операций вошли в хирургическую науку под названием «операции Григорьева».
Александр Михайлович Тихонов — заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (ПФО), участник Президентской кадровой программы «Время героев».
Анатолий Петрович Ефимов — врач травматолог-ортопед-нейрореабилитолог. Окончил Горьковский медицинский институт. С 1979 по 1989 гг. являлся старшим научным сотрудником отдела восстановительного лечения и промышленной реабилитации Горьковского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Затем был ведущим специалистом, начальником отдела биомеханики и вибродиагностики этого же института. С 2005 года — генеральный директор АНО «Межрегиональный центр восстановительной медицины и реабилитации». Был председателем Проблемной комиссии «Биомеханика опорно-двигательной системы и ее приложения в медицине» Научного совета по биомеханике РАН.
Я прекрасно помню Анатолия Петровича Ефимова. Он изучал историю чувашского народа, написал много книг и гордился, тем, то он чуваш. В Нижнем Новгороде он организовал и возглавлял Чувашский культурный центр, проводил различные чувашские культурные мероприятия. Он был ведущим чувашского праздника Акатуй всегда в праздничной вышитом мужском костюме (шупар).
— Со мной в нижегородском университете учился парень из Чебоксар. Он скрывал, что он чуваш, пока я не услышал, как он говорит с родными по телефону на чувашском языке. Насколько типична такая ситуация сегодня в Нижегородской области — этнические чуваши скрывают свою национальность?
— По моему мнению, он не скрывал, а просто не хотел выделяться от других. Чувашская пословица гласит: «Ҫын ҫинче ҫын пек пул» — «В людях будь как человек». Поэтому он и не хвалился, что знает ещё язык, а просто учился с вами и общался с вами на языке межнационального общения.
Я тоже учился в политехническом институте в Горьком, жил в общежитии, и, конечно, общался со всеми на русском языке. Необходимости общения на чувашском языке во время учёбы в Горьком не было. Никто и не спрашивал меня о знании чувашского языка. Играл на гармошке, пели с друзьями русские народные песни. Студентом участвовал в русском фольклорном ансамбле «Таусень», руководила им Механошина Ольга Владимировна. Летом ездили с ансамблем в фольклорные экспедиции по Горьковской области, собирали народные песни у бабушек. В составе ансамбля участвовал в фольклорных фестивалях во Владимире, Санкт-Петербурге и в Германии.
Только потом, в 2012 году через социальные сети узнал, что в Нижнем Новгороде востребована чувашская культура. Для сохранения чувашского языка в Нижнем Новгороде в 2013 году совместно с активными представителями чувашского народа мы провели учредительное собрание и зарегистрировали общественную организацию «Местная чувашская национально-культурная автономия г. Нижнего Новгорода». Председателем правления выбрали Артемьеву Алину Петровну, я был заместителем. Тогда же создали фольклорный ансамбль «Чулхула чӑвашӗсем» (Нижегородские чуваши). Кстати, Нижний Новгород на чувашском Чулхула, это составное из двух слов «чул» — камень и «хула» — город, дословный перевод обратно на русский — Каменьград.
— Какие интересные культурные события ожидают нас в Год единства народов России по линии национальной культурной автономии чувашей в Нижнем Новгороде?
— В этом году чувашский народ отмечает не только Год единства народов России, но и 475 лет добровольного присоединения Чувашского края к Русскому государству. Следует отметить, что именно с подписания в 1551 году Иваном Грозным царской грамоты с золотой печатью о присоединении территории чувашей и марийцев начинается история России как многонационального государства. Перед Днём чувашского языка, которое отмечается 25 апреля, в Нижнем Новгороде с большим успехом выступил Чувашский государственный ансамбль песни и танца с театрализованной программой «Чăваш тĕнчи» (Сказ о земле чувашской). Гостей концерта встречал фольклорный ансамбль «Нижегородские чуваши» и была организована выставка в фойе.
Для всех чувашей Нижегородской области знаменательным событием предстоящего лета станет традиционный Межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Питрав пуххи» (Петровские гуляния).
Этот фестиваль уже в 16-й раз организует министерство культуры Нижегородской области в поселке Лысая гора Воротынского округа. В фестивале принимают участие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства из Нижегородской области, Чувашской республики и Пензенской области. В прошлом году на «Питрав пуххи» детей и взрослых веселила яркая карусель «Тинкеш Ен» из Ядринского округа Чувашии под живую музыку и частушки. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на этот замечательный семейный праздник. Фольклорный ансамбль «Нижегородские чуваши» также традиционно будет участвовать в этом фестивале. (0+).
В Год единства народов России Общественная организация «Местная национально-культурная автономия чувашей г. Нижнего Новгорода» проводит цикл презентаций об истории и культуре чувашского народа, где для жителей Нижнего Новгорода рассказываем о чувашском языке, о наших традициях, праздниках, обычаях, проводим выставку чувашской вышивки и народных промыслов, рассказываем об известных людях чувашского народа и наш фольклорный ансамбль поет чувашские народные песни и показывает танцы. Кроме этого, наша организация и ансамбль будут участвовать в различных фестивалях и праздниках, приуроченных ко Дню России, ко Дню города и Дню народного единства, представляя чувашскую культуру на Нижегородской земле.
Продолжение следует.