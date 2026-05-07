Чувашский этнос: Чапаев, отец Ленина, космонавт № 3

Я тоже учился в политехническом институте в Горьком, жил в общежитии, и, конечно, общался со всеми на русском языке. Необходимости общения на чувашском языке во время учёбы в Горьком не было. Никто и не спрашивал меня о знании чувашского языка. Играл на гармошке, пели с друзьями русские народные песни. Студентом участвовал в русском фольклорном ансамбле «Таусень», руководила им Механошина Ольга Владимировна. Летом ездили с ансамблем в фольклорные экспедиции по Горьковской области, собирали народные песни у бабушек. В составе ансамбля участвовал в фольклорных фестивалях во Владимире, Санкт-Петербурге и в Германии.