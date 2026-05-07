Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские комары грозят лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области с потеплением активизировались комары, которые могут переносить опасные инфекции. Как передает.

В Ростовской области с потеплением активизировались комары, которые могут переносить опасные инфекции. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщил Роспотребнадзор региона.

Комары могут передавать человеку лихорадку Западного Нила, дирофиляриоз и малярию. Особенно опасны комары, переносящие болезни, у водно-болотистых угодий в районе Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района.

Защититься от заразы помогут специальные спреи и кремы для кожи. Необходимо помнить и о сетках на окнах, закрытой одежде и применении репеллентов.

Справка. Лихорадка Западного Нила — это острое вирусное заболевание. Среди симптомов: высокая температура, озноб, снижение аппетита, боли в мышцах и сыпь. Инкубационный период может длиться от двух суток до 21 дня.

Изображение создано при помощи ИИ.