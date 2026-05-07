В России отмечают День радио

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 мая отмечается День радио — профессиональный праздник работников связи, радиовещания, телевидения и телекоммуникационной отрасли.
Дата связана с именем русского ученого Александр Попов, который в 1895 году впервые продемонстрировал передачу сигнала с помощью электромагнитных волн. Это событие стало важным этапом в развитии мировой связи и радиовещания.
Сегодня отрасль связи остается одной из самых технологичных и быстроразвивающихся сфер. Специалисты обеспечивают работу мобильной связи, интернета, телевидения и радио, поддерживают коммуникацию между регионами и странами.