Калининградская промышленность показала в первом квартале рост почти на 20%

В обрабатывающих производствах также сохраняется положительный тренд, хотя темпы более умеренные. В марте выпуск увеличился на 8,9% в годовом выражении и на 2,3% — к предыдущему месяцу, а по итогам квартала — на 17,4%. При этом внутри сектора наблюдается выраженная дифференциация: рост концентрируется в отдельных направлениях, которые и становятся драйверами расширения производства.