Сотрудники ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в Нижегородской области

В Нижегородской области пресекли работу подпольной нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
Как стало известно, к незаконной деятельности причастен 37-летний житель Нижнего Новгорода. Он нашел подработку в одном из мессенджеров и далее по указанию «нанимателя» организовал производство мефедрона в особо крупном размере. Для создания лаборатории мужчина снял гараж.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято 3 кг запрещенного вещества и другие предметы, используемые для его производства. В данный момент фигурант заключен под стражу.
Ранее мы писали, что более 37 кг наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в доме в Ардатовском районе.